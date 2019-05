Gutenstein 12. Mai 2019 11:43; Akt: 12.05.2019 13:14 Print

Mann (25) zündete Kapelle an, um sich zu wärmen

Ein 25-jähriger Tourengeher verlor am Schneeberg die Orientierung, suchte in einer Kapelle Schutz und zündete diese an, um im Regen nicht zu frieren.