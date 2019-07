Waidhofen/Thaya 10. Juli 2019 21:10; Akt: 10.07.2019 21:58 Print

Mann (28) verfing sich mit T-Shirt in Mähdrescher

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwoch in Waidhofen an der Thaya: Ein 28-Jähriger geriert mit dem Arm in seinen Mähdrescher.