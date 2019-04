Mann (29) bei Feldarbeiten von seinem Traktor getötet

Auf schreckliche Weise starb ein junger Mann am Mittwoch in Kleinhöflein (Bez. Hollabrunn) beim Arbeiten mit dem Traktor. Gegen Mittag machte sich der 29-jährige Tscheche alleine zum Arbeiten auf, dürfte dann mit dem Fahrzeug auf einem Feldweg in einer Linkskurve in die Böschung geraten sein.

In der Folge stürzte der Traktor auf die linke Fahrzeugseite. Dabei dürfte der 29-Jährige vom Fahrersitz geschleudert und zwischen der Fahrerkabine des Traktors und dem Feld eingeklemmt worden sein. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Ob der Mann sofort tot war oder noch vergeblich auf Hilfe hoffte, ist derzeit noch schwer zu sagen. Er wurde erst gegen 23 Uhr von seinem Arbeitgeber gefunden, nachdem er nicht vom Arbeiten zurückgekommen war. Der Unfall dürfte zwischen 12 und 18 Uhr passiert sein.

(min)