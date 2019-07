Mann (34) am Bahnhof verprügelt: Polizei jagt Trio

Fall von schwerer Körperverletzung am Bahnhof Strasshof (Bezirk Gänserndorf): Ein 34-Jähriger aus Wien-Floridsdorf stieg am 24. Juni gegen 23.12 Uhr am Bahnhof Strasshof an der Nordbahn, Bahnhofsplatz 1, aus dem Zug aus und dürfte am Bahnsteig von bislang unbekannte Männern über Stiegen gestoßen und dabei von drei mutmaßlichen Tätern mit Fäusten geschlagen worden sein.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen, verständigte am Bahnsteig den Lokführer und erstattete bei der Polizei Gänserndorf Anzeige. Er wurde in das Landesklinikum Mistelbach verbracht.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg um Veröffentlichung von Lichtbildern der drei bislang unbekannten mutmaßlichen Täter. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram, Tel.: 059133-3203, erbeten.

