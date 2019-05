Mann (50) bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei Malerarbeiten in Bad Fischau im Bezirk Wiener Neustadt-Land hat ein 50-Jähriger am Donnerstagvormittag aus unbekannter Ursache das Gleichgewicht verloren und ist von einer Leiter gestürzt. Der Einheimische fiel zweieinhalb Meter in die Tiefe und wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Handwerker wurde per Notarzthubschrauber in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde laut Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

(wes)