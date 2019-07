Mann (60) wird von Moped überholt, verprügelt Lenker

Von einem eigentlich unglaublichen Gewaltexzess in Ybbs (Bez. Melk) berichten die "NÖN": Ein 15-Jähriger fährt mit ausreichend Abstand hinter dem Auto eines 60-Jährigen her, nach einer Kurve wird das Auto plötzlich ohne ersichtlichen Grund langsamer und zuckelt einige Meter mit minimaler Geschwindigkeit.

Der Bursch am Moped setzt zum Überholen an, daraufhin steigt der 60-Jährige plötzlich wieder aufs Gas, drängt den 15-Jährigen links von der Straße und zwingt ihn so zum Anhalten. Dann steigt der Mann aus, fragt den Mopedlenker: "Bist a bissl deppert oder wos?" und reißt ihn vom Moped. Bis dahin ist der gesamte Vorfall auf einem Video dokumentiert. Der Bursch hatte eine Dashcam am Lenker installiert.

Auf Burschen eingetreten

Von da an kann man nur noch mithören, die Kamera filmt den Boden, nimmt aber Ton auf. Es folgen Drohungen bzw. Beschimpfungen, man hört ein Klatschen. Laut Augenzeugen dürfte der 60-Jährige auf den Jugendlichen eingetreten haben.

Diese schreiten dann auch ein, verhindern wohl Schlimmeres. Der 15-Jährige fragt immer wieder: "Hob i irgendwos dau?" – bis ihm einfällt, dass er den Vorfall auf Video hat. Dann endet eben dieses. Die Mutter des Burschen erstattete laut "NÖN" Anzeige wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung bei der Polizei.

(min)