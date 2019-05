Eifersucht! Opfer kannte Frau von Lenker (39) gut

Am Donnerstagabend wurde im Bezirk Bruck an der Leitha ein 40-Jähriger von einem Auto an einen Gartenzaun gedrückt, erlitt dabei schwere Verletzungen ("Heute" berichtete), landete schließlich im Schockraum des UKH Meidling.

Wenig später kam ein 39-Jähriger zur örtlichen Polizeistation und meldete einen "Verkehrsunfall", an dem auch seine achtjährige Tochter als Mitfahrerin beteiligt gewesen sei. Er hätte mit seinem Wagen den 40-jährigen Österreicher an die Wand gedrückt.

Zeuge: "Es war volle Absicht"

Nur: Das Opfer konnte trotz seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort wichtige Hinweise liefern. "Der ist absichtlich auf mich zugerast", schilderte er den Beamten. Auch ein Zeuge bestätigt die Version des Opfers: "Es war volle Absicht." Mutmaßliches Motiv: Rasende Eifersucht. Der 40-Jährige soll die Frau des 39-Jährigen gut gekannt haben. Möglicherweise hatte der 39-Jährige seine kleine Tochter nur als "Unfallversion-Alibi" im Auto, um dann zu beteuern: "Mit meiner Kleinen im Fahrzeug fahre ich doch niemals absichtlich einen Mann an."

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg wird noch am heutigen Freitag eine Untersuchungshaft beantragen. Für den 39-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.



