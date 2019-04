Mann bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

Beim Arbeiten in seinem eigenen Garten stürzte ein Hausbesitzer am Mittwochabend in Zeiselmauer in eine Baugrube, verletzte sich dabei so schwer, dass er nicht mehr selbstständig hinausklettern konnte.

Die Feuerwehr musste kommen und den Mann mit Hilfe einer Schaufeltrage aus der Grube heben. Notarzt und Rettung hatten den Mann bereits in der Grube erstversorgt, brachten ihn dann ins Spital.

(min)