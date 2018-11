Mann beim Überqueren der Gleise von Güterzug erfasst

Dramatischer Unfall am Samstag um 17.30 Uhr am Bahnhof in Stillfried, einer Katastralgemeinde von Angern an der March im Bezirk Gänserndorf: Ein rund 45 Jahre alter Mann wollte noch schnell die Gleise überqueren, wurde von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt.

Das Team des Roten Kreuzes Gänserndorf war umgehend vor Ort, ebenso wie die Florianis aus Stillfried-Grub. Der Schwerverletzte musste vor Ort vom Notarzt stabilisiert werden, wurde dann von den Einsatzkräften zum Rettungswagen getragen und anschließend in notärztlicher Begleitung ins SMZ Ost nach Wien transportiert.

(nit)