06. November 2018

Mann fiel vom Dach: Per Helikopter in Schockraum

Zweiter schwerer Arbeitsunfall am Dienstag binnen Stunden in NÖ: Ein Mann stürzte in Strasshof an der Nordbahn vom Dach, wurde ins UKH Meidling geflogen.