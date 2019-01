Mann lag tot in der Triesting: Polizei ermittelt

In den Morgenstunden bemerkte ein Spaziergänger, dass etwas "Puppenähnliches" in der Triesting im Bezirk Baden trieb. Die Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den leblosen Mann über das steile Ufer aus der Triesting bergen. Der ebenso alarmierte Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Toten um einen 56-jährigen Oberwaltersdorfer, der am Vorabend noch in einem örtlichen Wirtshaus gesehen wurde. Die Exekutive geht davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt und der Mann am Heimweg entlang der Triesting abgerutscht und den steilen Hang hinunter gestürzt ist. Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen, die Staatsanwaltschaft hat aber dennoch eine Obduktion angeordnet.



(Lie)