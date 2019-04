Mann nach Baumfällen unter Stamm eingeklemmt

Schwerer Unfall am Samstagmorgen im Salabergerwald in Haag (Bezirk Amstetten): Im Auftrag des Grundeigentümers führte ein 53-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau (52) und einem Freund (59) Holzfäller-Arbeiten durch.

Durch einen Defekt an einer Winde kam es dann aber zu dramatischen Szenen: Damit der Baum nicht unkontrolliert zu Boden stürzt, wurde der Stamm in sieben Metern Höhe mit einem Seil gesichert. Das Seil wiederum war über eine Winde mit dem Traktor in 32 Metern Entfernung verbunden.

Winde lief weiter, zog Stamm weiter

Weil es in diesem Waldstück unübersichtlich war, einigte man sich darauf, sich gegenseitig über Armzeichen zu verständigen.

"Der 53-Jährige gab ein Zeichen, die Landesstraße 85 zu sperren und die Winde zu aktivieren und begann, den Stamm einzuschneiden. Nachdem der Baum gefällt war, wollte die Frau die Winde anhalten, indem sie den Seilzug losließ. Der Seilzug ist mit einer Feder versehen, sodass die Winde automatisch anhält, wenn man das Seil loslässt", erklärt die Landespolizeidirektion in einer Aussendung am Montag.

Mann unter Baum eingeklemmt

Aber: Die Winde lief weiter. Der 53-Jährige wurde vom Stamm des liegenden Baumes erfasst und stürzte, wurde in Folge unter dem Baum eingeklemmt und mitgezerrt.

Die Feuerwehr Rohrbach musste den Schwerverletzten befreien, er wurde ins Spital nach Steyr gebracht.









Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)