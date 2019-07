Mann nach zwei Einbrüchen in Kottingbrunn verhaftet

Ein vorerst unbekannter Täter brach in der Zeit von 15. Juni auf 16. Juni 2019 und von 26. Juni auf 27. Juni 2019 gleich zwei Mal in ein umzäuntes Grundstück in Kottingbrunn (Bez. Baden) ein und stahl zahlreiches Werkzeug und Materialien sowie eine Musikanlage aus einer Garage bzw. einer Hütte. Der Wert des Diebesgutes liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Beamte der Polizeiinspektion Leobersdorf konnten im Zuge der Erhebungen und aufgrund eines Hinweises einen 34-jährigen Rumänen als Verdächtigen ausforschen. Bei der Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige zu beiden Taten geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

