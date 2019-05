Mann schlug Frau auf Kopf, riss ihr Haarbüschel aus

Ein Frauenhaus in NÖ hatte Anzeige gegen den Mann einer 25-Jährigen erstattet, die Beamten fuhren zur Wohnung des syrischen Ehepaares. Ängstlich und zitternd machte die 25-jährige Mutter von zwei kleinen Kindern (1, 3) nur die notwendigsten Aussagen gegenüber den Exekutivbeamten: Ihr zerschundener Kopf, ihre verletzte Stirn und Schulter sowie fehlende Haare waren ohnedies Indiz genug für die Beamten. Auch der 30-Jährige wurde am Arbeitsplatz befragt - er gab an, seine Gattin sei lediglich gestürzt.

Betretungsverbot

Aber: Anfang dieser Woche soll der 30-Jährige den Kopf seiner Ehefrau (25) mehrmals gegen den Boden geschlagen haben, sie an Stirn, Schulter, Brustkorb und Unterarm verletzt haben. Weiters soll der Syrer seiner Gattin ein Büschel Haare (rund 15 Zentimeter Durchmesser) ausgerissen haben.

Auf die Frage der Polizisten, ob der Mann schon öfters gewalttätig gewesen sei und auch die Kinder schon angegriffen hätte, bekamen die Gesetzeshüter keine Antwort. Die Beamten sprachen ein Betretungsverbot gegen den 30-jährigen Syrer (gültig ab Mittwoch 29. Mai) für die Wohnung und den Kindergarten in NÖ aus. Und: Der Mann wurde angezeigt.

(Lie)