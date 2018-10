Mann stahl Seniorin Börserl, plünderte Konto

Am 7. September schlug ein derzeit noch unbekannter Täter in einem Supermarkt in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) zu: In einem unbeobachteten Moment griff er in die Handtasche einer 79-Jährigen, fischte die Geldbörse inklusive Barem und der Bankomatkarte heraus und machte sich unbemerkt aus dem Staub.

Am selben Tag fuhr er nach Wien, ging im 21. Bezirk gleich zwei Mal zum Bankomaten und plünderte das Konto der Seniorin.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg veröffentlichte die Polizei jetzt Bilder des Täters.



Es wird um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, an die Polizeiinspektion Gerasdorf, unter Telefonnummer 059133-3224, gebeten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)