Mann stahl Taschen und Börserl aus Einkaufswagen

Schon ein ganzes Jahr lang ist ein bislang Unbekannter in weiten Teilen Österreichs erfolgreich auf Beutezug. Nun gab die Polizei ein Foto von dem Dieb zur Fahndung heraus. Hinweise zur Identität, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, ersucht.

Der Gesuchte. (Bild: LPD Niederösterreich) Der Gesuchte. (Bild: LPD Niederösterreich)

Seit Juli 2018 schlug der Unbekannte in mindestens 20 Fällen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol zu. In

Supermärkten stahl er aus den in den Einkaufswagen abgestellten Handtaschen seiner Opfer Geldbörsen und behob anschließend mit den gestohlenen Bankomatkarten Bargeld.



Tatzeit und Tatortübersicht:

09.07.2018; St Pölten

02.08.2018; Melk

03.10.2018; Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) 2x

04.10.2018; St. Valentin (Bezirk Amstetten)

11.10.2018; Seitenstetten, (Bezirk Amstetten)

11.10.2018; St. Valentin (Bezirk Amstetten)

11.10.2018; Neualm (Bezirk Hallein)

11.10.2018; Innsbruck - Hötting

13.11.2018; Wörgl (Bezirk Kufstein)

15.11.2018; Melk

28.11.2018; Wels –Untereisenfeld

28.11.2018; Eugendorf (Bezirk Salzburg Umgebung)

29.11.2018; Seitenstetten (Bezirk Amstetten)

30.11.2018 Aspang (Bezirk Neunkirchen)

03.01.2019; Innsbruck – Hötting

13.02.2019; Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck)

11.04.2019; Audorf (Bezirk Linz-Land)

07.05.2019; Wattens (Bezirk Innsbruck-Land)

31.05.2019; Traun, Bezirk Linz - Land

