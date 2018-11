Mann verbrannte bei Unfall: Haft für Alko-Lenker (44)

Es waren schreckliche Bilder am 1. Mai bei Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk): Ein 44-Jähriger war nach einer privaten Feier mit 1,18 Promille im Blut mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen, es kam zu einem Frontalcrash. Das andere Fahrzeug wurde in ein Feld geschleudert, ging in Flammen auf, für Christian H. (43) kam jede Hilfe zu spät, er verbrannte im Wrack.

Der Oldtimer-Händler wurde selbst schwer verletzt ("Heute" berichtete).

Auf der Anklagebank in Sankt Pölten zeigte sich der 44-Jährige reuig und geständig. Dennoch wurde der Mann wegen fahrlässiger Tötung zu elf Monaten Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

