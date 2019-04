McDonald's eröffnet noch 2019 Lokal in Neulengbach

Vor 17 Jahren begann alles mit wilden Spekulationen, dann wurde die Sache konkreter und viel diskutiert, ehe es wieder für lange Zeit ruhig wurde: Die Rede ist vom McDonald's Restaurant in Neulengbach (Bez. St. Pölten-Land) beim sogenannten Billa-Kreisverkehr. Am Montag war es nun so weit, der Spatenstich wurde gesetzt. Bis September soll das Restaurant fertig sein.

Im Jahr 2002 hatte McDonald's das Grundstück einer Adelsfamilie abgekauft, sah sich aber fortan mit einigen Problemen konfrontiert. Viele Neulengbacher sahen die örtliche Wirtshauskultur gefährdet, Anrainer fürchten sich vor noch mehr Verkehr und Lärm. Das Projekt hatte aber auch von Beginn an viele Fans. Einer von ihnen, wahrscheinlich der größte, ist Franz Posch.

Initiative für McDonald's Lokal



Der Neulengbacher betreibt schon seit 17 Jahren eine Facebook-Initiative, sammelte Unterschriften, machte sich für das Restaurant stark und informierte regelmäßig über den Stand der Dinge – schlussendlich mit Erfolg. "Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich so weit ist und sich das Engagement ausgezahlt hat. Das neue Lokal wird auf jeden Fall eine tolle Bereicherung für Neulengbach", so Posch zu "Heute".

Posch wurde für seinen Einsatz sogar zum Spatenstich eingeladen. Gemeinsam mit Bürgermeister Franz Wohlmuth, Haubenkoch Toni Mörwald und dem zukünftigen Restaurantchef Andreas Schwerla leitete er am Mittwoch den Baubeginn ein. Mittwoch. Mit der im September 2019 geplanten Eröffnung des Restaurants entstehen auch 50 neue Arbeitsplätze.

170 Plätze und McDrive

Das neue McDonald’s Restaurant an der Tullner Straße (B19) wird ein McCafé und einen McDrive haben. Insgesamt wird es 170 Sitzplätze geben. 100 Sitzplätzen im Innenbereich und 70 weitere Plätzen auf der Terrasse. Auch einen Spielplatz für Kinder wird es draußen geben.

"Als Gastgeber und regional stark verwurzeltes Unternehmen möchten wir die Zukunft von Neulengbach aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten. Wir investieren ganz bewusst in diesen Restaurantstandort und bauen ein modernes Restaurant mit einer besonderen Atmosphäre – ein idealer Treffpunkt für Genießer aller Altersgruppen", so Schwerla.

