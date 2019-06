Purgstall 04. Juni 2019 08:49; Akt: 04.06.2019 09:26 Print

Mehrere Explosionen bei Brand von Kleintransporter

Am Dienstag geriet in Purgstall (Bez. Scheibbs) auf der B25 ein Kleintransporter in Brand, mehrere im Fahrzeug geladene Spraydosen explodierten.