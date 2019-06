Messerangriff: 19-Jähriger aus der Haft entlassen

Überraschung im Fall "Mordversuch Deutsch-Wagram": Der 19-Jährige wurde heute Mittag aus der Justizanstalt Korneuburg entlassen. Wie berichtet hatte der junge Mann am Samstag beim Bahnhof Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein Springmesser gezückt, damit mehrere Bekannte (Anm.: laut Anwalt und Video waren es fünf) attackiert.

Der 19-Jährige wurde schließlich in seinem Auto angehalten und festgenommen. Auch eine Softgun wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Mordversuches ein, der 19-Jährige wanderte ins Gefängnis.

Auflagen für 19-Jährigen

Am Montag fand die Haftverhandlung in Korneuburg statt, Strafrechtsexperte Florian Höllwarth konnte seinen Mandanten aus dem Häfen holen. Die Mordversuch-Ermittlungen sind vom Tisch, dafür laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachtes der versuchten Körperverletzung, gefährlichen Drohung und Nötigung. "Mein Mandant muss zudem einige Auflagen erfüllen. Er muss regelmäßig zur Bewährungshilfe und darf sich nicht in der Nähe der Opfer aufhalten", so der renommierte Strafverteidiger.

Der 19-Jährige dürfte vor der Tat gehänselt worden sein, der unbescholtene Österreicher war laut Anwalt zudem psychisch etwas verwirrt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

