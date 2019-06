Katze überlebte zehn Tage unter Badewanne

Unglaubliche Rettungsaktion in einer Messiewohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg): Seit 14. Juni war Tatort-Reiniger Andreas Karwas in einer total zugeräumten und versauten Wohnung, säuberte mit fünf Mann die Räume. Dabei wurde auch ein toter Hund gefunden und eine lebende Katze („Heute“ berichtete).

Anfang dieser Woche war die Wohnung leer und sauber – nur noch die Badewanne war drinnen, das Apartment sollte noch vernebelt werden (Anm.: Kaltvernebelung gegen Viren und Bakterien). Elisabeth Kern von der Tierhilfe Gerasdorf, die schon die erste Katze gerettet hatte (Anm.: diese starb leider) hatte einen Verdacht, bat Karwas kurz zu warten und stemmte die Badewanne auf. Tatsächlich kauerte unter der Wanne eine Katze.



Katze dankte mit Biss

"Sie war kräftig genug, um mich gleich zu beißen. Ein Angstbiss", so Kern. Die Tierretterin musste daraufhin sogar im Korneuburger Krankenhaus operiert werden. "Die Samptpfote dürfte dort rund zehn Tage gekauert sein. Denn vor 2,3 Tagen stellte ich eine Futterfalle im Bad auf, das Futter blieb unberührt", so Elisabeth Kern.

Die "Wannen"-Katze wird jetzt versorgt, dürfte dank Elisabeth Kern überleben. Doch wie kam die Katze überhaupt unter die Wanne? "Möglich, dass eine Fliese locker war oder es gibt ein Putztürl – schwer zu sagen bei einer fremden Wohnung", so Kern von der Tierhilfe.

