Mikl-Leitner mit Delegation aus NÖ auf China-Besuch

Eine niederösterreichische Delegation mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze befindet sich derzeit in China. Stationen der Reise sind Shanghai, Hongkong und die niederösterreichische Partnerprovinz Zhejiang. Insgesamt 33 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Niederösterreich nehmen teil.

Teil der Delegation sind auch der Landesrat für Internationale Beziehungen Martin Eichtinger, der Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ Christian Moser und der Vizepräsident der Industriellenvereinigung NÖ Andreas Ludwig. Sie wollen bei dem Besuch Türen für die heimische Wirtschaft öffnen.

China als Zukunftsmarkt



Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach nach der Ankunft in Shanghai am Dienstagmorgen von einer "Reise mit einer ganz großen Bedeutung". Die Landeshauptfrau weiter: "In China hat unsere Exportwirtschaft noch enormes Wachstumspotenzial. Unser großes Ziel ist es, dass die heimischen Warenexporte nach China von derzeit 400 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 wachsen." 75 Prozent der niederösterreichischen Exporte gingen aktuell in die Mitgliedsstaaten der EU, doch China sei ein wichtiger Zukunftsmarkt.

Im Zuge eines ersten Briefings wurde die niederösterreichische Delegation durch den österreichischen Botschafter in der Volksrepublik China, Friedrich Stift, die österreichische Generalkonsulin in Shanghai, Brigitte Robinson-Seyrlehner, und durch die österreichische Wirtschaftsdelegierte in Shanghai, Christina Schösser, eingehend über das Gastgeberland informiert.

Danach führte der erste Termin zu „DeepBlue Technology“ in Shanghai. Das Unternehmen beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Als weiterer Punkt stand ein Besuch des „Nio House Shanghai“ im Shanghai Tower am Programm. Nio ist ein weltweit tätiges Start-up bzw. ein Automobilhersteller mit Hauptsitz in Shanghai. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Elektrofahrzeuge.

