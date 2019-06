Millionenfrage an Frau aus NÖ: Sie holte 300.000 €

Fast ein Start-Ziel-Sieg für Gaby Waltner aus Hornsburg (gehört zur Gemeinde Kreuttal, Bezirk Mistelbach): Die belesene Niederösterreicherin ordnete die Begriffe richtig und schnell zu, schaffte es auf den heißen Stuhl gegenüber ORF-Moderator Armin Assinger ("Heute" berichtete).

Gleich bei 1.000 Euro brauchte Gaby Waltner einen Publikumsjoker, bei der 10.000 Euro-Frage einen 50/50-Joker und bei der 150.000 Euro-Frage einen Telefonjoker (Anm.: der ihr übrigens nicht helfen konnte). Sonst meisterte Gaby Waltner eine Frage nach der anderen souverän mit breitem Allgemeinwissen, bei den letzten beiden Fragen vor der Million hatte sie dann etwas Glück.

Die Millionenfrage lautete schließlich: Ein Liebesdreieck, in dem ein Schriftsteller dem anderen die Frau ausspannt, entwickelte sich zwischen Florence Balcombe, ...? A: Victor Hugo & C.S. Lewis, B: H.G. Wells & Daniel Defoe, C: Mark Twain & Franz Kafka, D: Bram Stoker & Oscar Wilde (siehe auch Quiz). Doch das Risiko war der pensionierten Personalmanagerin zu hoch, sie nahm die 300.000 Euro mit ins Weinviertel.

"15.000 Euro waren mein Ziel, alles drüber war Zugabe. Ich habe schon oft mitgeraten und ich wusste, wenn ich Glück mit den Fragegebieten habe, kann es auch weit gehen - aber es gibt auch viele Bereiche wie z.B. Fernsehserien oder Fußball bei denen ich viel früher aufgeben hätte müssen", freute sich die Gewinnerin.

Das ist Gewinnerin

Gaby Waltner aus Hornsburg mag Sport (Wandern, Tennis, Laufen, Schwimmen), Lesen und Handarbeiten. Außerdem singt sie in einem Chor, mag Opern und Jazz und verbindet ihre Reisen auch gerne mit Besuchen von Opernhäusern in unterschiedlichen Städten. Vulkane stehen ebenfalls auf ihrer Reiseliste ganz oben: So wanderte sie unter anderem schon den Vulkan Erta Ale in Äthiopien und den Ätna in Italien

Bisher haben drei Männer und fünf Frauen die letzte Frage richtig beantwortet und eine Million Euro gewonnen - zuletzt ein burgenländischer Unternehmensberater ("Heute" berichtete). 16 Kandidaten gingen auf Nummer sicher und gingen mit 300.000 Euro nach Hause, mit Gaby Waltner sind es jetzt siebzehn 300.000 Euro-Gewinner.

