Mini über Leitschiene gegen Bäume katapultiert

Die Lenkerin eines Mini Cooper verlor am Samstagnachmittag auf der B54 zwischen Mönichkirchen (Neunkirchen) und Schaueregg in der Steiermark die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Straße ab, fuhr auf die Leitschiene auf, wurde in die Luft und mit dem Wagen gegen mehrere Bäume geschleudert.

Da man beim Notruftelefonat nicht genau eruieren konnte, wo sich der Unfallort befindet, wurden Feuerwehrmitglieder aus NÖ und der Steiermark zum Wechsel alarmiert.

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt, musste von der Rettung versorgt und anschließend ins Spital gebracht werden.

Die Feuerwehr kümmerte sich indes um die Fahrzeugbergung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)