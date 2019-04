Klosterneuburg 02. April 2019 10:14; Akt: 02.04.2019 10:24 Print

Moped frontal gegen Lkw: Lenker schwer verletzt

Heftiger Unfall am Montag in Maria Gugging (Bez. Tulln): Ein alkoholisierter 63-Jähriger krachte mit seinem Moped frontal in einen Lkw.