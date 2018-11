Mordversuch: Frisörin raste auf Freund und Frau zu

Eine eifersüchtige Frisörin steht heute wegen versuchten Mordes an ihrem Lebensgefährtin und einer Bekannten vor Gericht in Stankt Pölten.

Die Tschechin hatte am 22. Juni ihren Geburtstag gefeiert (Anm. dieser ist am 24.6.), am 24. Juni ging sie arbeiten und dann wieder feiern. Mit gut 1,5 Promille setzte sie sich hinters Steuer des Wagens ihres Freundes, sah am Gehsteig in Waidhofen an der Ybbs ihren Lebensgefährtin mit einer anderen Frau. Die alkoholisierte 29-Jährige sprang aus dem Wagen, schlug auf beide ein.

Sprung zur Seite

Die Frisörin setzte sich wieder ins Auto und fuhr auf die beiden zu. Der Lebensgefährte und seine Begleiterin konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, das Duo flüchtete schließlich in eine Waschstraße. Dann wollte die rabiate Osteuropäerin wieder auf das Duo zufahren, doch die mittlerweile eingetroffene Polizei hinderte sie dran, die Tschechin wurde festgenommen, die Staatsanwaltschaft St. Pölten erhob schließlich Anklage wegen versuchten Mordes.

Vor Gericht zeigte sich die hübsche Tschechin zu den Angriffen geständig, bestritt aber vehement eine Tötungsabsicht. Auch ihr Verteidiger untermauerte: "Die Beziehung zum Lebensgefährten war problematisch, die Emotionen gingen hoch. Es war aber niemals ein Mordversuch."

Ein Urteil wird für heute ab 14 Uhr erwartet, im Falle eines Schuldspruches bezüglich Mordvorwurf droht der Angeklagten theoretisch "lebenslang".

(Lie)