Motorradfahrer stirbt bei Crash gegen Pfarr-Mauer

Bilder der Verwüstung boten sich am Freitag kurz vor fünf Uhr morgens den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettung: Ein Motorradfahrer war mit der Abgrenzungsmauer am Portal der Kirche am Franziskanerplatz kollidiert.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Mauer ein, ein Teil des Gusseisen-Zauns wurde aus der Verankerung gerissen, auch die Eingangstüre wurde beschädigt.

Biker starb

Dem Biker konnte nicht mehr geholfen werden, er starb.

Die Feuerwehr barg das völlig demolierte Motorrad und übergab es dem Landeskriminalamt.

"Nach Rücksprache mit der Pfarre wurde entschieden, die einsturzgefährdete Ziegelwand gesichert umzulegen. Dazu wurde mittels Akku-Schere das Torverbindungselement durchtrennt, wodurch die Mauer zu Fall kam. Abschließend wurde der Gehweg umfangreich abgesperrt", berichtet die Feuerwehr.

Die Polizei ermittelt.

(nit)