Motorradunfall Velm: Biker (45) starb noch vor Ort

Ein 45-jähriger Motorradfahrer verunfallte am Dienstagabend im Bezirk Bruck an der Leitha schwer: Der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 war rasch an der Unfallstelle bei Himberg (Velm).

Doch leider konnte der Notfallmediziner nichts mehr für den 45-Jährigen aus Ungarn tun, er starb an der Unfallstelle. Die Erhebungen der Polizei laufen, ein anderes Fahrzeug war nicht beteiligt.

(Lie)