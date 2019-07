Mountainbiker (44) stirbt bei Bergfahrt am Wechsel

Tragischer Todesfall beim Sporteln am Dienstagvormittag in Niederösterreich: Ein Mountainbiker aus der Steiermark (44) war mit seinem Zweirad am Hochwechsel-Trail unterwegs, als er bergwärts in die Pedale trat, bekam er plötzlich Atembeschwerden.

Rund 300 Meter vor dem Schindelsteig sackte der Steirer schließlich zusammen, stürzte und blieb leblos liegen. Trotz rascher Rettungskette konnte das Team des alarmierten Rettungshubschraubers "Christophorus 16" nichts mehr für den 44-Jährigen tun. Eine Reanimation verlief erfolglos, der Sportler starb.

Die Beamten der Alpinpolizei bargen den Toten und brachten ihn ins Tal.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)