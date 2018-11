Multiversum: Mädchen (12) schwer verletzt ins Spital

Notarzt und Rettung im Multiversum in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Samstagnachmittag: Eine 12-Jährige hatte sich beim Sport verletzt, litt unter starken Schmerzen im Arm- und Handbereich.

Notarzt und Sanitäter versorgten die Kleine noch vor Ort, dann wurde wurde die Zwölfjährige unter Notarztbegleitung ins Meidlinger Unfallkrankenhaus nach Wien gebracht. Laut ersten Infos dürfte sich das Mädchen einen Knochenbruch zugezogen haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)