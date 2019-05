Schusswaffen-Hochburg: Fast 300.000 Stück in NÖ

In keinem anderen Bundesland in Österreich gibt es so viele Besitzer von Schusswaffen wie in NÖ. In keinem anderen Bundesland gibt es, in absoluten Zahlen, so viele Revolver, Pistolen, Gewehre und Schrotflinten amtlich gemeldet wie in Niederösterreich.

Umfrage Haben Sie Schusswaffen zu Hause? Ja, sehr viele - quer durch die Bank.

Ja, doch einige.

Ja, eine.

Ja, aber nur Kategorie C oder D.

Nein, aber ich hätte gerne eine Schusswaffe.

Nein, ich will auch keine.

Wie aus den jüngst aktualisierten Daten des Zentralen Waffenregisters des Innenministeriums hervorgeht, waren Anfang Jänner 2019 in Niederösterreich 294.137 Schusswaffen von 80.246 Besitzern verzeichnet. Damit stammt mehr als jede vierte von den über eine Million in Österreich offiziell gemeldeten privaten Feuerwaffen aus dem Land ("Heute" berichte) aus Niederösterreich.

Laut NÖ Wirtschaftspressedienst und Innenministerium ist das Gewehr die in Niederösterreich am meisten verbreitete Schusswaffe.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)