Toter Radler: Trauer um Designingenieur (34)

Große Trauer um Designingenieur und Extremsportler Michael M. (34) aus Oberösterreich. Der Radfahrer war Donnerstagnacht von einem Audi-Lenker (26) in Blindenmarkt (Bezirk Melk) erfasst worden, der 26-Jährige flüchtete, ließ den Radler einfach zurück.

Erst am Freitag wurde zuerst der Unterschenkel und anschließend die Leiche von M. gefunden ("Heute" berichtete), vom Unfalllenker fehlte anfangs jede Spur. Doch nach einigen Stunden meldete sich der 26-Jährige aus dem Bezirk Amstetten bei der Polizei. Er gab an: "Ich dachte an einen Wildunfall." Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung angezeigt.

Michael M. war schon viele Jahre bei einer großen Firma in NÖ beschäftigt. Dort war der 34-Jährige Konstrukteur bzw. Designingenieur.

In seiner Freizeit sportelte der 34-Jährige sehr viel. Fast täglich lief er nach der Arbeit große Distanzen oder saß auf seinem teuren Rennrad - auch am Donnerstagabend.

(Lie)