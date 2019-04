Home Invasion: "Täter spazierten einfach hinein"

Vorbei sind offenbar die Zeiten, als man die Türen am Land nicht immer verriegeln musste: Beim Fernsehen auf der Couch um 21 Uhr wurde die dösende Sabine N. (53) plötzlich von drei Maskierten überrascht, mit Handschellen gefesselt. Tochter Nina hörte die Hilfeschreie der Mutter, hastete zu ihr. Die 22-Jährige leistete heftige Gegenwehr, wurde überwältigt, mit Klebeband gefesselt und geknebelt. Ein Täter bewachte die Frauen mit einem Eisenrohr, die anderen beiden Räuber stellten das Haus auf den Kopf.

„Geben uns Gold und Geld”, forderten die Männer, die sich einer fremden Sprache untereinander unterhielten. Nach rund zwei Stunden flüchtete das Trio mit eher geringer Beute, die Frauen konnten sich befreien und Hilfe holen ("Heute" berichtete).

Alter Hund hörte auch nichts

Die Opfer wurden vom Arzt begutachtet und versorgt und dann befragt: „Sie wurden leicht verletzt, die Täter drehten das Licht nie auf, somit gibt es keine genaue Beschreibung“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Die zwei traumatisierten Opfer sind jetzt vorerst in Wien, die Mutter der 53-Jährigen, Leopoldine A. (82): „Wir wohnen direkt daneben, haben nichts gehört. Auch unser Hund, der jedoch 14 Jahre alt ist, schlug nicht an. Die Kriminellen spazierten bei der unversperrten Haustüre hinein, es ist unglaublich.“

Ortsvorsteher Reinhard Ebermann zeigte sich am Ostermontag entsetzt: „Die Kriminalität ist im Ansteigen. Meinem Sohn Lukas wurde erst direkt vorm Haus das Moped gestohlen und jetzt dieser brutale Überfall.“ Nachbarin Doris Flandorfer sagte: „Ich bin über die Brutalität geschockt, dass jemand einfach so in ein Haus eindringt, wo jemand zu Hause ist.“



