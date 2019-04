Zistersdorf 08. April 2019 08:58; Akt: 07.04.2019 21:39 Print

Nachwuchssorgen bei den Grünen im Weinviertel

Alarm bei den Grünen in Zistersdorf: Beide im Gemeinderat vertretenen Mandatare wollen nicht mehr antreten, Nachfolger sind keine in Sicht. Auch in anderen Gemeinden wird Nachwuchs gesucht.