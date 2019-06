Nationalrat: Rädler und Fichtinger treten zurück

Wechsel im Nationalrat: Auf Hans Rädler und Angela Fichtinger folgen Christian Stocker und Lukas Brandweiner.

„Wir wollten beide während der Periode unser Mandat an Jüngere übergeben. Mit den Neuwahlen haben wir uns dazu entschlossen, das etwas früher zu tun. Wir werden uns aber die Mühen des Wahlkampfes nicht gänzlich ersparen und unsere Nachfolger, Sebastian Kurz und die Volkspartei mit ganzer Kraft unterstützen. Jedenfalls wünschen wir unseren Nachfolgern viel Erfolg für ihre politische Arbeit und Interessensvertretung", so die scheidenden Nationalräte Angela Fichtinger (62) und Hans Rädler (66).



Auf Angela Fichtinger folgt Lukas Brandweiner (30), Gemeinderat aus Groß Gerungs: „So wie in meinen bisherigen Funktionen, will ich auch in Zukunft mit offenen Ohren bei den Landsleuten sein, damit ich die Anliegen aus dem Waldviertel im Parlament bestmöglich vertreten kann – genauso, wie es Angela Fichtinger die letzten Jahre über immer gemacht hat“.

Auf Hans Rädler folgt Christian Stocker (59), Vizebürgermeister von Wr. Neustadt: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im Nationalrat und dass ich die Gelegenheit bekomme, meine gesamte politische Erfahrung, für den Bezirk Wiener Neustadt und auch für den Bezirk Neunkirchen einzubringen. Ich möchte die erfolgreiche Arbeit von Nationalrat Hans Rädler im Parlament fortsetzen."

Beide, Lukas Brandweiner und Christian Stocker, werden im Nationalrat am 12. Juni angelobt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)