Neues Einkaufszentrum mit großem Eurospar eröffnet

Am 11. April wurde das neuen Einkaufszentrum "Bernsteinpark" in Hohenau an der March eröffnet. Zehn Monate lang wurde dort gebaut, die Idee gab es schon seit vielen Jahre. Ursprünglich wollte man dort einen Lebensmittelmarkt haben, jetzt wurden es gleich vier Geschäfte und damit ein kleines Einkaufszentrum – vor Ort gibt es einen Eurospar, DM, Hofer und ein Friseurgeschäft.

Steckenpferd des "Bernsteinparks" ist die neue große Eurospar-Filiale. Auf rund 1.000 m² bietet die Filiale ein ortiment aus Produkten des täglichen Bedarfs sowie Delikatessen und Schmankerln. Dabei steht Frische im Vordergrund: Es gibt eine filialeigenen Backstation, umfangreiches Obst- und Gemüseangebot und eigene Frischeabteilungen. Neben Coffee-to-go Angeboten gibt es auch viele Weine von Top-Winzern.

Umweltfreundlich

Beheizt wird das Gebäude über eine Wärmerückgewinnung. Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung des Eurospar-Marktes verwendet. Beleuchtet wird die Filiale ausschließlich mit LED, dadurch wird ca. 60 Prozent Strom gegenüber handelsüblichen Leuchtmitteln eingespart. Auch bei der Kälteanlage wurde auf umweltschonende Technologien gesetzt und es kommen ausschließlich umweltschonende Kältemittel bzw. CO2 zum Einsatz.

Wie man sich im Ort richtig vorstellt, weiß man bei Eurospar offenbar auch. Im Rahmen der Eröffnung der Filiale überreichte Spar Schecks im Wert von je 500 Euro an die örtliche Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz.

