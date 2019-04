Neues Health-Center hat Schwerpunkt 'Burnout'

Konkrete Details zum neuen Gesundheits-Resort im ehemaligen Park Hotel in Klosterneuburg (Tulln) gab die Stadtgemeinde heute, Freitag, bekannt: Wie von "Heute" berichtet, soll das seit Jahren leerstehende Gebäude neben dem "Happyland" zum Health-Center umfunktioniert werden.

Aufenthalt 3 bis 6 Wochen

Nach Umbauten in Höhe von sechs Millionen Euro soll das Resort von Gesundheits-Unternehmer Günther Wiesinger im Jänner 2020 in Betrieb gehen. Bis zu 118 Gäste können dort beherbergt werden. Der Therapie-Schwerpunkt: Burnout. Ein durchschnittlicher Aufenthalt soll demnach drei bis sechs Wochen betragen.

"Durch diese Einrichtung wandert höchstes Know-how und Behandlungen am neuesten Stand der medizinischen Forschung zu uns", freut sich VP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.



Ergo-, Mal- & Musiktherapie

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich über die Einrichtung äußerst zufrieden: "Eine Gesundheitseinrichtung mit dieser Ausrichtung kann nicht in einem Ballungszentrum angesiedelt werden. Klosterneuburg ist mit seiner Anbindung und der Nähe zu Wien durchaus in der Lage, die Großstadt durch die Angebote zu entlasten und auch das niederösterreichische Umland mit höchsten Gesundheitsstandards zu versorgen."



"Die Angebote in Klosterneuburg werden von motorischer Trainingstherapie zur Stärkung der Aktivitäten bis hin zu kreativ-schöpferischen Heiltherapien wie beispielsweise Ergotherapie, Mal- und Musiktherapie, reichen", heißt es in der Aussendung der Stadtgemeinde.





