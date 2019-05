Nicht angegurtet: Mann auf A21 aus Lkw geschleudert

Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Lenker eines ukrainischen Klein-Lkw am Samstag auf der A21-Rampe Richtung Shopping City Süd bei Brunn am Gebirge die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr an einem Fahrbahnteiler auf die Leitschienen auf, touchierte einen Lichtmasten und kam anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Leitplanke zu stehen.

Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt, er war nicht angegurtet gewesen und wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug auf die Autobahn geschleudert. Der Notarzt kümmerte sich um den Mann, die Rettung brachte ihn dann ins Spital.

Die Florianis aus Brunn am Gebirge sorgten dafür, dass sich das Verkehrschaos in Grenzen hielt. Nach Absprache mit der Asfinag wurde zuerst der schwer beschädigte Lichtmast entfernt. Im Anschluss galt es den demolierten Lieferwagen zu bergen. Dazu musste die Hecktüre des Fahrzeuges mittels Akku-Spreizer sowie Akku-Schere geöffnet werden um das Ladegut in einen anderen Kleintransporter umladen zu können, erst danach konnte die Feuerwehr den Lkw abschleppen.

(min)