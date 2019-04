Nö. Polit-Prominenz traf David Hasselhoff

Am Weg zu Brexit-Sitzungen nach Brüssel (Belgien) haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) und Landesrat Martin Eichtinger (VP) am Flughafen Wien-Schwechat David Hasselhoff getroffen.

"Knight Rider"- und "Baywatch"-Star David Hasselhoff (66) wurde in den letzten Tagen öfters in Wien gesehen. "The Hoff" wird das neue Werbegesicht für Admiral Sportwetten ("Heute" berichtete).

