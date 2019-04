Noemi aus Aschbach ist die neue Miss Niederösterreich

Die neue Miss Niederösterreich heißt Noemi Hartig. Die 20-Jährige aus Aschbach-Markt (Bez. Amstetten) konnte sich am Samstagabend in Oberwaltersdorf gegen die Konkurrenz durchsetzen. Platz zwei und drei belegten die Vize-Missen Martina Schmidt und Melissa Deyer.

"Ich habe es mir schon gewünscht, und es haben mir auch viele Leute gesagt, dass ich Potenzial habe, die nächste Miss zu sein. Aber ich muss zugeben, am Schluss war ich mir dann nicht mehr so sicher, es hat sehr starke Kandidatinnen gegeben", freute sich Noemi Hartig im Interview mit dem "ORF NÖ". Sie will in ihrem Jahr als Miss zeigen, dass Missen nicht nur hübsch sind, sondern auch etwas drauf haben.

Die neue Miss NÖ studiert in Wien Architektur, ihre Mutter kommt aus Kamerun (Afrika), ihr Vater aus Österreich. Hartig setzte sich in vier Durchläufen gegen neun Konkurrentinnen durch. Erstmals fiel bei der Wahl die traditionelle "Fleischbeschau" weg – unter Neo-Veranstalterin Agnes Goebel wurde etwa der Bikini-Walk gestrichen und durch einen sportlichen Lauf ersetzt.

