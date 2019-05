Notlandungen! Heli und Flieger in Schwierigkeiten

Samstagnachmittag gegen 14 Uhr bemerkte der Pilot (57) eines Sportflugzeuges technische Probleme, landete auf einem Feld bei Pottendorf (Baden) neben der B60 aber bravourös. Die Polizei musste für einige Zeit die Bundesstraße sperren.

Nach der Sicherheitslandung wurde der Flieger überprüft, der Pilot konnte gegen 17 Uhr wieder abheben.

Ebenfalls zu einem Zwischenfall war es am Wochenende in Puchberg am Schneeberg (Neunkirchen) gekommen: Ein Helikopter war zu einem Versorgungsflug auf die Fischerhütte unterwegs, beim Rückflug dürfte der Heckrotor sich etwas eingefangen haben, der Pilot (37) musste eine Notlandung in der Wiese machen. Der Heli wurde schwer beschädigt, der hintere Teil abgerissen. Der 37-Jährige blieb unversehrt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)