Nun geht auch die Stadt Tulln gegen Gelsen vor

Das professionelle „Gelsenmanagement“ ist in Tulln derzeit in vollem Gange – denn der starke Regen im Mai hat die Verbreitung der lästigen Insekten heuer stark begünstigt. In manchen Regionen in NÖ war sogar schon der Hubschrauber im Einsatz ("Heute" berichtete).

Umfrage Sind Sie von Stechmücken geplagt? Ja, leider oft und stark.

Ja, ab und zu.

Nein, wenn, dann nur im Urlaub.

Nein.

Ich weiß es nicht.

Ebenso wie bei der Grünraumpflege arbeitet die Gartenstadt auch hier rein ökologisch: Die Brutstätten werden mit dem Eiweißpräparat BTI (Bacillus thuringensis israelensis) behandelt, um die Verbreitung so gut wie möglich einzudämmen. Auch Privathaushalte können mit kleinen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der Gelsen leisten.

Das aktive „Gelsenmanagement“ der Stadtgemeinde Tulln wird seit vielen Jahren geführt und laufend optimiert. Nach dem anhaltenden starken Regen in Mai ist es heuer besonders gefordert.

Evaluierung und gezielte Maßnahmen

Die größten Brutstätten der Gelsen werden laufend evaluiert – konkret befinden sich die größten „Larven-Zonen“ vor allem in der Au nördlich der Donau, aber auch in kleineren Bereichen des Aubades und des Wasserparks. Nach der Evaluierung der Brutstätten hat die laufende und ökologische Eindämmung der Gelsenplage schon im April begonnen, lange bevor die ersten Gelsen zu summen begonnen haben. Wie auch in den letzten Jahren wird das bewährte Eiweißpräparat BTI verwendet.

Bazillus gegen Gelsenlarven

Das Mittel wird mit Wasser vermischt und von den Mitarbeitern des Bauhofes gezielt mit Spritzen in den Brutstätten ausgebracht. Das Eiweißpräparat geht gegen Gelsenlarven vor: Bereits nach nur wenigen Stunden bilden sich im Magen der Larve Enzyme, welche zum deren Absterben führen. Der große Vorteil dieses rein natürlichen Stoffes ist, dass er ausschließlich bei den Gelsenlarven zum Absterben führt und ansonsten für Fauna und Flora unschädlich ist. Selbst für Kleinorganismen, welche bereits infizierte Larven verzehrt haben, soll das Präparat ungefährlich sein.

Wie viel Arbeit für diese Maßnahme notwendig ist, kann man sich bei folgenden Zahlen vorstellen: Pro Jahr werden 20 Kilo des Mittels verbraucht, wobei nur drei bis vier Esslöffel für 20 Liter des mit Wasser angemischten Mittels notwendig sind.

Mit durchdachtem Konzept gegen Gelsenplage

Da sich das natürliche Hochwasser in der Au und somit auch die Brutstätten der Gelsen von Jahr zu Jahr ändern, ist eine laufende Überwachung und Kontrolle notwendig. „Wir arbeiten daran, die Gelsenlarven so gut wie möglich zu reduzieren, damit die Lebensqualität für unsere Bürger und Gäste erhalten bleibt. Damit wir unsere Natur aber auch in Zukunft genießen können, verwenden wir dafür nur rein biologische Mittel. Eines muss uns aber bewusst sein: Das massenhafte Vorkommen von Gelsen nach intensiven Regenfällen ist an sich ein normales natürliches Phänomen und unsere Maßnahmen können die Population nicht gänzlich eleminieren. Mein besonderer Dank gilt den Kollegen vom Bauhof, die nicht selten bei dieser schweißtreibenden Arbeit von Gelsenschwärmen attackiert werden.“, erklärt Bürgermeister Peter Eisenschenk (VP).

Tipps gegen die Gelsenplage

• stehendes Wasser in Gärten (z.B. Regenwasser-Tonnen) entleeren – bzw. mit einem Fliegengitter versehen – und dadurch Brutstätten reduzieren

• bei massivem Aufkommen können rund um Gartenteiche auch natürliche Mittel aufgebracht werden (BTI ist in Kleinmengen beim Bauhof erhältlich)



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)