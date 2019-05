Operation Joker: Schlag gegen illegales Glücksspiel

In den Morgenstunden des Mittwochs nahm die Finanzpolizei mit Unterstützung der Cobra ein Einfamilienhaus in Siegersdorf (Gemeinde Pottendorf, Bezirk Baden) auseinander ("Heute" berichtete). Die Hausdurchsuchung war ein Teil der Operation Joker, die seit knapp einem Jahr läuft. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben (Stmk.) waren rund 320 Finanz- und Polizeibeamte (darunter Cobra, Wega) an 36 Standorten tätig (dabei auch einige in NÖ).

Umfrage Glücksspiel: Was spielen Sie (legal) am liebsten? Ich verachte Glücksspiel.

Black Jack.

Poker.

Roulette.

Automaten.

Lotto.

Rubbellose.

Sportwetten.

Keno.

Sechs Festnahmen

Derzeit gibt es 24 Verdächtige, sechs Personen (5 in Österreich, eine in Ungarn) wurden festgenommen (Anm.: eine Festnahme in NÖ, 4 in Restösterreich). Die Bande steht im Verdacht, seit Juli 2014 vor allem in Ostösterreich ein Glücksspielnetzwerk aufgebaut und die Einnahmen aus dem Betrieb der illegalen Glücksspiellokale über zahlreiche in- und ausländische Scheinfirmen verschleiert zu haben, wodurch der Republik Österreich Steuereinnahmen in der Höhe von zumindest 1,6 Millionen Euro entgingen. Die wichtigste Gruppierung: die "Wiener Gruppe" - ein Hauptverdächtiger und zahlreiche Familienmitglieder.

Laut Finanzministerium ist es der bisher größte Schlag gegen das illegale Glücksspiel und der damit verbundenen Steuerhinterziehung. 43 Häuser wurden durchsucht - 40 in Österreich (6 davon in NÖ, Wien, OÖ, Salzburg, Burgenland), drei in Ungarn. Auch 30 Konten wurden in Österreich, 13 in Ungarn geöffnet. Insgesamt wurden rund 382.000 Euro an Bargeld, Fremdwährungen und Wertgegenständen sichergestellt (Fremdwährungen, Gold- und Silberbarren).

"Al Capone"-Clan

600 (!) Glücksspielautomaten wurden in Lagerhalle in Niederösterreich gefunden. Nach derzeitigem Stand beträgt der "hinterzogene" Betrag rund 1,6 Millionen Euro.

Dieter Csefan, Leiter des Büros zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im BKA zieht einen Vergleich mit dem berüchtigten Al Capone: "Die Tätergruppierung weist zweifelsfrei alle Merkmale von organisierter Kriminalität auf und erinnert an die Machenschaften von Al Capone in den 1920er Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen Innen- und Finanzministerium war großartig."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)