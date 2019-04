Pärchen hielt Lenkerin (49) an, stahl Bankomatkarte

In Österreich treibt derzeit ein Gaunerduo sein Unwesen, richtete bereits Schaden im hohen 4-stelligen Bereich an. Die Masche ist immer dieselbe. Die beiden schauen dem Opfer beim Geldabheben oder Zahlen im Supermarkt auf die Finger, merken sich den Code. Dann fahren sie dem Opfer teils kilometerweit mit dem Auto hinterher.

Wenn das Opfer anhält, fragt die Frau es nach dem Weg, lenkt sie mit einer Landkarte ab. In der Zwischenzeit macht sich der Mann an der Geldbörse des Opfers zu schaffen, stiehlt dabei aber nur die die Bankomatkarte, damit der Diebstahl nicht gleich auffällt. In der Folge hebt das Duo mehrmals Geld ab, bis die Karte gesperrt wird.

49-Jähriges in NÖ bestohlen

So geschehen etwa am 27. März in Zwettl (NÖ). Das Duo schaute einer 49-Jährigen beim Einkaufen auf die Finger, folgte ihr dann mit dem Auto bis nach Limbach, um dort die Masche durchzuziehen. In der Folge konnten die beiden zwei Mal Geld abheben, bis das Opfer den Diebstahl bemerkte.

Noch am selben Tag passiert genau dasselbe einem Opfer in Eferding (OÖ). In Scharten ließ sich das Duo dann aber beim Geldabheben von einer Überwachungskamera erwischen. Daraufhin zog es das Pärchen weiter nach Tirol, in der Nacht auf den 30. März übernachteten die beiden in Innsbruck. Zogen ihre Gaunerei auch dort mehrmals durch.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden die Bilder jetzt freigeben. Zweckdienliche Hinweise zum Auftreten sowie zur Identifizierung des Täterpaares werden an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Tirol unter 059 133 70 3333 erbeten.



