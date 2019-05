Panzerknacker ließen Safe am Golfplatz liegen

Mehrere Einbrüche im Waldviertel am Wochenende – hier ein Auszug aus den spektakulärsten Coups: In Schrems brachen am Freitag unbekannte Täter in die Kantine des Baseballvereines "Schremser Beers" ein, entwendeten die Handkassa samt Bargeld.

In der Nacht auf Sonntag brachen Kriminelle die Eingangstüre des Golf-Restaurants in Weitra (Bezirk Gmünd) mit einem Brecheisen auf und stahlen eine Gastro-Kaffeemaschine samt Zubehör. Die Täter rissen auch einen Wandtresor aus der Verschraubung und schleppten den Geldschrank auf den Golfplatz. Der Versuch, den Safe zu knacken, scheiterte jedoch. Die Kriminellen ließen den beschädigten Tresor einfach am Golfplatz liegen.

Coup in Kurhotel

In Bad Großpertholz (Gmünd) zwängten unbekannte Täter eine seitliche Eingangstüre des Kurhotels auf. In der Rezeption wurde die Holzschiebetüre zum Back-Office-Bereich aufgebrochen und anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher stahlen den Metallstandtresor. Der aufgebrochene Tresor wurde später unweit des Kurhotels gefunden.

Die Polizei sicherte die Spuren an den Tatorten, die Ermittlungen in allen Fällen laufen.

