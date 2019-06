30 Min. Zeitverlust wegen Schaden: Pendler verärgert

Wegen eines Oberleitungsschadens zwischen Wien-Meidling und Tullnerfeld ist der Zugverkehr derzeit nur eingeschränkt möglich. RJX-Züge werden über Rekawinkel umgeleitet. Die ÖBB bedauern die Unannehmlichkeiten - man muss laut ÖBB rund 30 Minuten mehr Reisezeit einplanen.

Via Facebook machten einige Betroffene bereits ihrem Ärger Luft, berichten von überfüllten Bahnsteigen und überforderten Mitarbeitern. "Von meinem Anschlusszug, der nicht warten will, rede ich gar nicht. Das dritte Mal in kurzer Zeit. Mir reicht es", so etwa eine Pendlerin.

Erst letzten Mittwoch war die Westbahn-Strecke drei Stunden lang unterbrochen gewesen ("Heute" berichtete).

(Lie)