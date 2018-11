Pendlerfrust nach Zug-Entgleisung auf der S2

Kritik am Management nach der Zugentgleisung bei Schleinbach am 8. November („Heute“ berichtete): Pendler berichten von chaotischen Zuständen an den Folgetagen in Wolkersdorf wegen akuter Parkplatznot. Viele mussten aufs Auto ausweichen, in Wolkersdorf zusteigen.

„Das lief alles suboptimal. Auch die Informationen seitens der ÖBB waren mangelhaft“, kritisiert Gemeinderätin (Liste „proLAA“) Gabriele Hoschek, die selbst mit dem Zug von Laa nach Wien in die Arbeit pendelt.

Die ÖBB arbeiten derzeit auf Hochdruck, bei dem Unfall wurde der Oberbau stark beschädigt, 16.000 Schwellen müssen getauscht, vier Weichen instand gesetzt werden. Die Laaer Ostbahn ist voraussichtlich noch bis zum 2. Dezember gesperrt. Zuerst war man seitens der ÖBB von einer Sperre bis zum 30. November ausgegangen.

Ein Schienenersatzverkehr wurde von Mistelbach nach Wolkersdorf sofort eingerichtet. Ab heute fahren nun auch Busse von Laa nach Wolkersdorf und retour. Mehr Reisezeit müsse man einplanen. Dafür musste aber erst eine Woche Zeit vergehen, kritisieren Pendler.

Laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif sei es nicht immer leicht, kurzfristig Busse aufzustellen, heißt es auf "Heute"-Anfrage, er verstehe aber den Ärger. Auch auf Facebook bedauerten die ÖBB: "Wir entschuldigen uns für die Umstände und die damit verbundenen Verzögerungen." Verantwortlich für die Misere war aber übrigens ein Privater (ungarisches Eisenbahnunternehmen) und nicht die ÖBB: Ein Hemmschuh war vergessen worden, deshalb entgleiste der private Güterzug.

Folgende Maßnahmen wurden seitens der ÖBB mit heute Donnerstag, 15. November, gesetzt:

- Die Busse fahren von Laa an der Thaya nach Wolkersdorf und retour und haben Anschluss an die Züge in Wolkersdorf von und nach Wien.

- Die Schienenersatzbusse fahren in der Richtung ab Laa bis Wolkersdorf in den Bahnhöfen bis zu 30 Minuten früher ab als im planmäßigen Zugfahrplan.

- In der Gegenrichtung ab Wolkersdorf bis Laa warten die die Busse den Zuganschluss ab und fahren annähernd zu den fahrplanmäßigen Zugzeiten in Wolkersdorf ab. Planen Sie jedoch eine Verlängerung der Reisezeit bis Laa an der Thaya ein, heißt es seitens der ÖBB.

- Der erste Bus für FrühpendlerInnen fährt ab Laa um 03:42 Uhr (Montag bis Freitag), der Anschlusszug in Wolkersdorf um 05:09 Uhr (eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich).

(wes)