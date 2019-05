Peugeot ging auf der A2 in Flammen auf

Zahlreiche Notrufer meldeten am Montagabend eine Fahrzeugbrand auf der Südautobahn. Bei der Ausfahrt Wiener Neudorf (Bez. Mödling) war ein Peugeot 206 während der Fahrt in Brand geraten. Der Lenker machte in diesem Fall alles richtig.

Er konnte mit einem Pulverlöscher, den er im Auto hatte, verhindern, dass sich das Feuer vom Motorraum aus auf das restliche Fahrzeug ausbreitet und den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle halten.

Die Florianis aus Laxenburg und Wr. Neudorf konnten den Wagen dann endgültig löschen und schleppten den fahruntauglichen, aber zumindest nicht ausgebrannten Wagen von der Autobahn ab.

(min)