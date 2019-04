Pfarrer und Land helfen Nigeria bei Spitalsprojekt

Der umtriebige Pfarrer Dr. Emeka Emeakaroha, Seelsorger in Obergrafendorf und Weinburg, hat im Jahr 2013 nach jahrelanger Vorarbeit ein Krankenhaus in Imo State, Nigeria, gegründet.

Emeka Emeakaroha mit Stephan Pernkopf (Bild: privat) Emeka Emeakaroha mit Stephan Pernkopf (Bild: privat)

Aufgrund laufender Netzschwankungen und einer mäßigen Stromversorgung strebt nun das Krankenhaus „Madonna Austrian Hospital Ihitte“ mehr Unabhängigkeit an. Das Team rund um Pfarrer Emeka hat ein modernes Photovoltaikprojekt mit Speichersystem ausgearbeitet. Mit großer Unterstützung des Landes NÖ und vielen Spenderinnen und Spendern konnte das Projekt nun umgesetzt werden. Seit wenigen Tagen ist die Photovoltaikanlage in Betrieb, umgesetzt wurde die Anlage von einer Firma aus Niederösterreich.

"Gelebte Entwicklungszusammenarbeit"

„Wir helfen hier mit der Unterstützung der Photovoltaikanlage doppelt: Die medizinische Versorgung für die Patientinnen und Patienten wird verbessert, und die ökologische Erzeugung von Strom ist ein Beitrag zum Klimaschutz. So sieht gelebte Entwicklungszusammenarbeit aus!“, so Landesvize Stephan Pernkopf, der in Niederösterreich selbst für Energie und den Betrieb der Landeskliniken zuständig ist.



Die Kosten der neuen Photovoltaikanlage (102 Module) machten rund 45.000 Euro aus.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)