Pfleger wirft Kolleginnen Missbrauch vor - gekündigt

Pflegeskandal oder persönliche Rache? Das Pflegeheim in Tulln ist derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Pfleger Michael Sallfellner (29) meldete Anfang Oktober zwei Kolleginnen bei der Heimleitung, sie sollen schwer demente Bewohner sexuell belästigt, vernachlässigt und falsch behandelt haben. Seitens des Pflegeheims werden die Vorwürfe vehement zurückgewiesen.

Umfrage Wem glauben Sie? Dem Pfleger. In unseren Heimen läuft sehr viel falsch.

Dem Heim, es wurde schließlich alles geprüft.

Ich kann das nicht beurteilen.

Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte.

"Ich konnte da nicht mehr länger zuschauen, es läuft so viel falsch im Pflegebereich und es wird so viel vertuscht. Das musste einfach ans Licht kommen", sagt er gegenüber "Heute". Bislang hatten die Vorwürfe aber nur für ihn Konsequenzen. Er wurde noch am selben Tag in den Krankenstand geschickt, musste sogar beim Arzt seine Zurechnungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Fristlose Entlassung

Sallfellner ließ dennoch nicht locker und schickte die Liste mit den Vorwürfen auch an Medien und Politiker. Das Heim zog daraufhin die Reißleine und sprach die fristlose Entlassung aus. "Ich verliere dadurch auch meine Dienstwohnung, bin in einer Woche wahrscheinlich obdachlos, aber ich gebe nicht auf", so der Pfleger.

Dass sich Sallfellner an die Öffentlichkeit wandte sei ein Mitgrund, aber nicht der Hauptgrund für die Entlassung gewesen. "Wir haben die Vorwürfe genau geprüft und es ist alles frei erfunden. Wir mussten uns von dem Mitarbeiter trennen, weil die Situation untragbar wurde und sich negativ auf das gesamte Team ausgewirkt hat", sagt Otto Huber, der Leiter der NÖ Landeskliniken und Landesbetreuungszentren.

Heimleiterin Shajen Prohaska erklärt: "Die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend schwierig gestaltet. Alle Anschuldigungen sind haltlos. Diese sind überhaupt erst aufgekommen, nachdem wir mit Herrn Sallfellner erstmals über eine mögliche Versetzung gesprochen haben."

